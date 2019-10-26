Üreticiler desteklemeler konusunda bilgilendirildi

Başkan Yalvaç ziyarette, açıklanan desteklere ilişkin çiftçileri bilgilendirdi.

‘2019 yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç sahaya çıktı. Dombaylı Mahallesi'ne giderek zeytin üreticileriyle bir araya gelen ve çalışmaları yerinde inceleyen Yalvaç, açıklanan desteklere ilişkin çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Yalvaç, “2019 yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince dane zeytin desteklemeleri ton başına 150 TL olarak belirlendi. Destek priminin açıklanmasının ardından oda görevlisi arkadaşlarımızla birlikte çiftçilerimizin çalışma bölgelerine giderek yüz yüze bilgilendirmelerde bulunmaya karar verdik. Bugün Dombaylı Mahallemizde üreticilerimizi ziyaret ettik ve tarımsal destekleme çalışmalarını anlattık. Zeytinde ton başına 150 TL'lik destekleme Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Kendilerine bol ve bereketli bir hasat dönemi diliyorum” ifadelerini kullandı.