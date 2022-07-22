Üreticiler yüzde 50 hibe destekli tarım makine ve ekipmanlarını aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Sarıgöl ilçesinde bulunan çiftçilere, yüzde 50 hibe destekli makine-ekipmanların dağıtımına başlandı.

Gerçekleştirilen dağıtım törenine; Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Serdar Mersinli, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile üreticiler katıldı.

Törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Bakanlığımız tarafından üreticilerimizin daha profesyonel anlamda üretim yapmalarını sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla birçok alanda tarımsal desteklemeler verilmektedir. Bu destekleme kalemlerinden biri de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında yapılan desteklemelerdir. İlçemizde 83 adet sözleşme imzalayan çiftçilerimizden makinesinin alımını gerçekleştiren 23 adet çiftçimize makine-ekipmanlarını teslim ediyoruz. İlçemizde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi projesinde bugüne kadar toplamda 4 milyon 170 bin TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. İlimiz genelinde ise 2022 yılında makine-ekipman destekleri çerçevesinde toplam 8 milyon 530 bin TL hibe ödemesi gerçekleşecektir. Dağıtılan makine-ekipmanların üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dağıtım töreni, protokolün üreticilere makine-ekipmanlarını teslim etmesi ile son buldu.