Üreticilerin ve kooperatiflerin yüzü büyükşehirle gülecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün seçim sözleri arasında yer alan kooperatifleri destekleme projesinin ilk adımları atıldı. Bu kapsamda Gıda Bankasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan ve Aşevinde tüketilen tarımsal ürünler, doğrudan Manisalı çiftçilerden veya üretici kooperatiflerinden alacak. İlgili kooperatif başkanlarıyla bir araya gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, yerli üreticiye destek olacak olan projenin protokolünü imzaladı.

Kırsalda hayata geçirdiği kalkınma projeleri ile üreticilere destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün seçim sözü olan proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan ve Aşevinde tüketilen bakliyat (nohut, kuru fasulye) Kırkağaç ve Gördesli üreticiden alacak. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Kırkağaç Alacalar Tarımsal ve Sulama Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim İstek, Yağmurlu Çobanlar Söğütalan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Kerim Bağcı, Gördes Kıran Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Abdullah Gültekin, Kırkağaç Tarım İlçe Müdürü Cihan Doğan, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve Kırkağaç Muhtarlık Hizmetler Şube Müdürü Tahsin Arslan ile bir araya gelerek, Manisalı üreticiye destek olacak olan proje için imzaları attı.

Projenin önemine değindi

Projenin yerli üretici için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Üretici ve kalkınma kooperatiflerinin iyileştirilmesi ve desteklenmesi gerekiyor. Bu kapsamda Manisa ili sınırları içerisinde yetiştirilen ürünlerin arttırılarak istihdam sağlanması açısından yapılan protokol çok önemli. Bölgemizde yetişen nohut ve kuru fasulye ürünlerinden başlanarak, ilerleyen safhalarda ürün çeşitliliği arttırılacak. Kooperatiflerin depolama tesisi ve paketleme makinalarının alınması için destek verilecek. Yetiştirilen gıda ürünlerinin Manisa ili dışında da pazarlanması safhasına da geçilecek” dedi.

İlk aşamada nohut ve kuru fasulye alınacak

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu da, projenin aşamaları hakkında bilgi vererek, “Gıda Bankaları ve Aşevlerinde kullanılacak 5 buçuk ton nohut ve 5 buçuk ton kuru fasulyenin ilk aşamada alım süreci yapılacak. Ardından da ihtiyaca göre ürün alımı yapılacak. Ürünlerin, bölgemiz çiftçileri tarafından yetiştirilmiş olması ve 17 ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak olmasından dolayı mutluyuz. Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün hassasiyetiyle projemiz hayata geçmiş bulunuyor” dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Üretici kooperatifleri adına konuşan Alacalar Tarımsal ve Sulama Kooperatifi Başkanı Halil İbrahim İstek, “Başta Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere bu projede emeği geçen tüm belediye personeline, her zaman desteğini esirgemeyen Tarım İlçe Müdürü ve Ziraat Odası Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu imzayı başlangıç olarak görüyoruz. Daha yeni projeler olacağına ve bizlere destek vereceğinize canı gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.