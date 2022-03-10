Üreticiye damızlık koç desteği

Damızlık koçlarını teslim alan üreticiler, sağlanan desteğin önemine değindi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

‘Manisa İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi' kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerindeki üreticilere yüzde 75 Büyükşehir Belediyesi hibe desteğiyle 27 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda yapılan koç dağıtım törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Damızlık koçlar özenle seçildi

Koç dağıtım töreninde üreticilerle sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Tarım ve hayvancılığın önemi içerisindeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde de tarım ve hayvancılığa desteklerimizi sürdürüyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü iyileştirme projesi kapsamında da üreticimize özenle seçilmiş damızlık koçlarımızı dağıtıyoruz. İnşallah bunlarla birlikte üretimin daha da artmasını, kalitenin yükselmesini hedefliyoruz. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Üreticiler destekten memnun

Damızlık koçları teslim alan üreticilerden Kazım Usta, “Çok güzel bir destek. Safkan hayvan alıyoruz.” derken, Ramazan Çakır, “Çok güzel bir şey. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” dedi. Üretici Tahsin Avutlu ise, “Et ırkı. Bayırda ovada her yerde olur. Biz de bu ırka dönmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.