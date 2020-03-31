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Üretilen maskelerden vatandaşlar da alabilecek

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında artan maske talebini karşılamak için maske üretmeye devam ediyor.

20'ye yakın giyim ve el sanatı öğretmeni tarafından anti bakteriyel kumaştan üretilen maskeler kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilirken, vatandaşlar da artık Halk Eğitimi Merkezi'nden maske satın alabilecek.


Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Kuşçuoğlu, “Olağanüstü bir durumdan geçtiğimizin farkındayız. Usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz gönüllü olarak Halk Eğitim Merkezi'ne gelip maske üretme kararı aldılar. Bizde yönetici olarak bunlara öncülük ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör fabrikalara ürettiğimiz maskelerden satmaya çalışıyoruz. İnşallah memleketimiz kısa bir sürede güzel, rahat, huzurlu bir ortama kavuşur. Bütün dileğimiz budur. Bugünlerde maske ihtiyacı çok fazla olduğu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Günlük ortalama 800 tane maske üretiyoruz. Vatandaşlarımız da Halk Eğitim Merkezi'ne geldiğinde maske satın alabiliyor” dedi.

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