Urganlı ve Yeniköy'e 25 milyonluk yatırım

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı ve Yeniköy mahallelerini kapsayan 25 milyon TL'lik yatırımla 28 kilometre kanalizasyon, 31 kilometre içme suyu hattı, 250 bin metrekare kilit parke taş döşemesi ve 600 metreküplük içme suyu deposu çalışmalarına devam ediyor.

Manisa Su ve kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği projeler ve yaptığı yatırımlar ile mahallelerin sorunlarına çözüm olmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı ve Yeniköy mahallelerine tarihlerinin en büyük yatırımları yapılıyor. Yeniköy Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanırken üstyapı çalışmalarında ise sona yaklaşıldı. Belde belediyesinden mahalleye dönüşen Urganlı'da ise altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Urganlı ve Yeniköy mahallelerine içme suyu sağlanacak olan 600 metreküplük içme suyu deposunun inşasına da devam ediliyor. Proje kapsamında Urganlı, Yeniköy ve Akçapınar mahallelerinin evsel nitelikli atık suları kollektör hattı sayesinde Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine taşınacak. Çalışmalar tamamlandığında 25 milyon TL yatırımla 28 kilometre kanalizasyon, 31 kilometre içme suyu hattı, 250 bin metrekare üstyapı ve 600 metreküplük içme suyu deposu inşası yapılmış olacak.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, mahallesinde altyapı çalışmalarının sona erdiğini belirterek, “Urganlı ve Yeniköy mahallemizin içme suyu hattı birlikte olduğu için Akçapınar'a yapılan içme suyu deposundan suyumuz da gelecek. Yeniköy halkı olarak çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Yeniköy halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeniköy mahallesi sakinlerinden İsmail Koç, yapılan hizmetlerin yerinde ve zamanında yapıldığını söyleyerek, “Bu yatırım bizler için büyük bir nimettir. Biz bu günleri gördük bizden sonraki nesiller de daha iyilerini görecek inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve bütün bu çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş, yürütülen çalışmaların Urganlı tarihinde yapılan en büyük yatırım olduğunun altını çizdi. Muhtar Kayabaş, “Şu anda Urganlı'mızda çok yoğun ve hummalı bir çalışma var. Bu çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde başlamış bulunmakta. Urganlı'mıza yapılan tarihi bir yatırımdır. Alt ve üstyapısıyla Urganlı bambaşka bir çehreye bürünecektir. Mahallemizdeki içme suyu deposu yaklaşık 55 yıllıktı. Akçapınar'da şu anda 600 metreküplük yeni içme suyu depomuz yapılıyor. Bundan sonra Urganlı temiz su içecek, sağlıklı bir yaşama kavuşacak. Gelecek nesiller için çok büyük bir yatırım yapılıyor" diye konuştu.