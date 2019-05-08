Urganlıspor, Turgutluspor tesislerinde kampa girdi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Pazar günü Manisa'da Sanayispor ile BAL Ligi playout baraj maçına çıkacak olan Urganlıspor'a jest yaparak Turgutluspor Tesisleri'ni hafta sonuna kadar Urganlıspor'un kullanması için tahsis etti.

Pazar günü Manisa'da Sanayispor ile BAL Ligi playout baraj maçında kümede kalma mücadelesi verecek olan Urganlıspor'a Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın jest yaptı. Turgutluspor tesislerinin kapılarını Urganlıspor'a açan Başkan Akın, takımı pazar gününe kadar Turgutluspor tesislerinde kampa aldı. Urganlıspor'un kendisinde ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Akın, “Bende bir Urganlılı olarak takımımız için bu zamana kadar elimden geleni yaptım bundan sonrada yapmaya devam edeceğim. Urganlıspor pazar günü Manisa'da çok önemli bir maça çıkıyor. Sanayispor ile BAL ligi playout baraj maçında kümede kalma mücadelesi verecek. Bizler de takımımızı kampa alarak Turgutluspor tesislerinin kapılarını Urganlıspor'a açtık. İnşallah takımımız BAL liginde mücadelesine devam edecek." dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a Urganlıspor verdiği destekten dolayı teşekkür ettiklerini belirten Urganlıspor Mahalle Muhtarı ve Urganlıspor Kulüp Başkanı Tarık Kayabaş ile yönetici Rasim Değer, jestin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek pazar günü Manisa'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacakları ve otobüs kaldıracakları karşılaşmaya tüm Turgutlu halkını beklediklerini ifade ettiler.