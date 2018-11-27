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Ürper, Dernek faaliyetlerini Vali Deniz'e anlattı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Ahmet Deniz’e nezaket ziyaretinde bulunarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanı Mehmet Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Ahmet Deniz'e nezaket ziyaretinde bulunarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


MÜSİAD Başkanı Mehmet Reşit Ürper kendilerini kabulü nedeniyle Vali Ahmet Deniz'e teşekkür ederek yönetim kurulu üyelerini tanıtıp dernekleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Vali Deniz de ziyaretleri nedeniyle Başkan Ürper ve yönetimine teşekkür etti. Manisa'nın potansiyeli yüksek bir il olduğunu ifade eden Vali Deniz, daha önce yapılanların üzerine koyabilmek için hep birlikte gönüllere dokunarak çalışma yapacaklarını kaydetti.

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