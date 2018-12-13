Üst Fevzipaşa'da yol ve kaldırım yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ işbirliğinde Üst Fevzipaşa Caddesinde yürütülen yağmur suyu hat döşeme çalışmalarında sona gelindi. Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Üst Fevzipaşa Caddesinde çalışmalardan dolayı bozulan zeminde 2 kilometre uzunluğunda 15 bin metrekare kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmaları başladı.

Üst Fevzipaşa Caddesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Yağmur suyu hattının çekilmesinin ardından deforme olan yolları yeniliyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı hızla gerçekleştiriyoruz. Tüm hemşehrilerime sabır ve anlayışlarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.