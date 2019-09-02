Üst geçidin sürekli bozulmasının nedeni ortaya çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde inşa edilen ve Manisa'nın ilk yürüyen merdivenli üst geçidi olma özelliği taşıyan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nin arızası ile ilgili şikayetler üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Güvenlik kamera görüntülerinin paylaşıldığı açıklamada, acil durdurma butonlarının tekmelendiği, el tutma bandında kayıldığı ve merdivenlerde motosiklet taşındığı gibi etkenlerin bozulmaya sebebiyet verdiğine vurgu yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi ile ilgili şu teknik bilgilere yer verildi: “Belediyemiz tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Merkez İtfaiye Binası karşısında yapılan Şehitler ve Gaziler Yaya Üst Geçidi'nde 4 adet yürüyen merdiven ve 2 adet makine dairesiz asansör bulunmaktadır. Yürüyen merdivenler 15 Kw motor güçlerinde,7/24 Dış ortam şartlarında çalışabilecek, herhangi bir yönde limit noktalarını geçmesi halinde otomatik olarak durduracak emniyet tertibatlarına ve başlangıç-bitiş noktalarında birer adet olmak üzere manuel durdurulabilmesi amacı ile acil durdurma butonları bulunan, tehlikeli bir durum oluşmaması için tekrar çalışması sadece anahtar ile sağlanabilen özelliklere sahiptir. Ayrıca Makine dairesiz asansörler 1000 kg kapasitede, 2 duraklı, tam otomatik ve paslanmaz çelikten dizayn edilmiştir.”

“Tekmeleyen de var, banttan kayan da!”

Üst geçidin arıza vermesi ile ilgili kamera kayıtları izlemesi sonuçlarının kamuoyuyla paylaşıldığı açıklamada, “Bahse konu Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi'nde yürüyen merdivenlerin sürekli arızalandığının bildirilmesi üzerine üst geçitte bulunan güvenlik kamera kayıtlarının 14 günü incelendiğinde vatandaşların tehlikeli durumlar karşısında kullanılmak üzere konulan acil durdurma butonlarına gereksiz yere basılarak durdurulduğu, yürüyen merdivenlerdeki el tutunma bandı üzerine defalarca oturulduğu ve kaydıkları, butonlara tekme atıldığı tespit edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı el tutunma bandına aşırı yük bindiğinde sürtünmeden ve taşıma kapasitesini aştığından dolayı bozulmalar ve bantta yırtılmalar meydana gelmiştir. Banttan kaynaklı bu gibi sebepler yürüyen merdivenin güvenlik sebebiyle durmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca yürüyen merdivenlerde motosiklet gibi araçların taşınması esnasında darbe alarak basamak altında bulunan mekanik aksamlarında hasar görmesine sebebiyet vermektedir. Manisa halkının belediyemiz tarafından hizmete sunduğu üst geçide belirttiğimiz hususları göz önüne alarak daha dikkatli ve titiz kullanmaya önem göstermesi rica olunur” denildi.