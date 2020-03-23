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Üst geçidin yıpranan zemin parçaları yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan ve zaman içerisinde zemininde yıpranmalar meydana gelen Akdede üst geçidinde ahşap zemin yenileme çalışması gerçekleştirdi.


Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Akdede üst geçidinin zemininde zaman içerisinde yıpranmalar meydana geldi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üst geçidin zemininde tamirat çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında zeminde kırılan ve yerinden çıkan tahtalar yenileriyle değiştirilirken, üst geçit yenilenmiş haliyle Manisalı vatandaşların kullanımına tekrardan sunuldu.

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