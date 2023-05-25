Ustalık belgelerini aldılar ilk hizmetlerini engellilere verdiler

Manisa'da Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan güzellik ve saç bakım kursuna katılarak 760 saatlik eğitimin ardından ustalık belgesi almaya hak kazanan kursiyerler tarafından Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezinde eğitim gören özel bireylere saç bakımı ve saç kesimi yapıldı. Ustalık belgesi almaya hak kazanan kursiyerler hem hünerlerini sergiledi hem de engelli bireylerin mutluluklarına ortak oldu.

Bünyesinde açtığı kurslarla çok sayıda insanı iş sahibi yapan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 760 saatlik güzellik ve saç bakım kursunu başarıyla tamamlayarak ustalık belgesi almaya hak kazanan kursiyerler ilk hizmetlerini Şehzadeler Belediyesi Karaağaçlı Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel bireylere verdi. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Usta Öğreticisi, Nurten Aymergen ve ustalık belgesi almaya hak kazanan 5 kursiyer tarafından yapılan saç bakımları engellileri de mutlu etti.

Manisa Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü Usta Öğreticisi, Nurten Aymergen yaptıkları etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Yılsonu etkinliklerimizde ustalık belgesi almaya kazanmış kursiyerlerimizle birlikte engelli arkadaşlarımızın moral motivasyonunu sağlamak, saç kesimi, şekillendirilmesi, kesilmesi, boyanması, makyaj ve benzeri işlemler insanlar üzerinde motivasyon artıran terapi etkisi oluşturan işlemlerdir. Biz de bugün engelli arkadaşlarımızı mutlu ettiğimize inanıyorum. Engelli sayısı az olduğu için 5 kursiyerimizle geldik ve hizmet veriyoruz. Kursiyerlerimiz 760 saatlik bir eğitime tabi tutuldular. Bu eğimin ardından ustalık belgesini almaya hak kazandılar. Çıraklık eğitim merkezlerine gidip ustalık belgelerini alacaklar inşallah. Ustalık belgelerini alan tüm kursiyerlerimiz buraya gelsin veya gelmesin hepsi kendi işletmelerini açabilecek kapasitedeler.”