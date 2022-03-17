Usturumcalı Halil Efe, şehadetinin 100. yılında Selendi'de anıldı

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kurtuluş Savaşı'nda Selendi, Demirci ve Gördes bölgelerinde düşmana karşı mücadele veren, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Gördesli Makbule'nin eşi Demirci Akıncıları 12'inci müfreze komutanı Usturumcalı Halil Efe şehadetinin 100. yılında Manisa'nın Selendi ilçesinde anıldı.

yıldönümü etkinlikleri kapsamında Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan programla Selendi'de eğitim gören tüm okullarda öğrencilere Usturumcalı Halil Efe ve kahramanlıkları anlatıldı.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz ve beraberinde ilçede görev yapan tarih öğretmenleri Usturumcalı Halil Efe'yi Yenice Mahallesi Eşemenler bağlısı Yağcı Dağında bulunan kabri başında andı.

Usturumcalı Halil Efe hakkında bilgi veren yetkililer, "Gördesli Makbule'nin de eşi olan Demirci Akıncıları teşkilatının 12. müfreze komutanı Usturumcalı Halil Efe, düşmanla çetin mücadelelerin yaşandığı yıllarda, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ile birlikte Demirci, Gördes, Salihli ve Selendi başta olmak üzere bölgede verdiği mücadele ve düşmana verdirdiği sayısız kayıplarla tarihte önemli bir yere sahip. Makedonya'nın Usturumca kasabasında dünyaya gelen Usturumcalı Halil Efe, Balkan savaşları ile birlikte Anadolu'ya gelip yerleşti. 1. Dünya Savaşı'nda yer alan Halil Efe, Milli Mücadelede Çerkez Ethem'in Kuvayı Seyyare birliklerinin içerisinde de bulundu. Usturumcalı, pek çok iç isyanın bastırılmasında da önemli rol oynadı. Çerkez Ethem'in komutasındaki Kuvayı Seyyarenin Yunanlılarla yaptığı savaşlarda Halil Efe yaralandı. Çerkez Ethem isyanı ve Yunanlılara sığınmasının ardından Usturumcalı Halil Efe, Milli Mücadele Kahramanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı tarafından kurulan Demirci Akıncıları teşkilatına katıldı. Demirci Akıncıları Teşkilatı Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı tarafından Halil Efe, Demirci Akıncıları 12. Müfreze komutanı yapıldı. Gördes ve Salihli bölgelerinin sorumluluğunu üzerine alan Usturumcalı, komutasındaki 12. müfreze ile bölgede düşmana karşı amansız mücadele verdi. Cesur ve gözü pek olarak bilinen Usturumcalı Halil Efe, Yunanlılarla yapılan savaşlarda yer alarak düşmana ağır kayıplar verdirmeyi başardı. Usturumcalı Halil Efe, eşi Gördesli Makbule'nin şehit olmasından 2 ay sonra 17 Mayıs 1922 yılında Yunanlılara karşı yapılan 'Selendi-Kınık muharebesinde' şehit düştü. Selendi'de Yenice Mahallesi Eşemenler Sokakta (Yağcı Dağı) toprağa verilen Usturumcalı Halil Efe, düşmanın bozguna uğratılmasında, bu toprakların bizlere vatan olmasında verdiği mücadelelerle anılıyor." ifadelerini kullandı.