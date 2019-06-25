İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uygunsuz koşullarda üretilen 3 ton salça imha edildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri ruhsatsız bir işletmede uygun olmayan koşullarda üretildiği tespit edilen 3 ton salçaya el konularak imha edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri ruhsatsız bir işletmede uygun olmayan koşullarda üretildiği tespit edilen 3 ton salçaya el konularak imha edildi.


Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Saruhanlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Mütevelli Mahallesi'nde bir işletmeyi denetledi. Yapılan denetimlerde, ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmede, hijyen koşullarına uygunsuz bir şekilde salça üretimi yapıldığı belirlendi. Halkın sağlığını korumak adına zabıta ekiplerince el konulan 3 ton salça, toprağa gömülerek imha edildi. İşletmeye cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.