Uyuşturucu haplarla yakalandılar: 1 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın yapılan üst aramasında 166 uyuşturucu hap, esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan biri gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapan, Kullanan ve Nakleden Şahıslara' yönelik yaptığı çalışmalarda, Beşeylül Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde şüphelenilerek durdurulan S.T. (36), M.K. (38) ve V.G. (34) isimli şahıslar üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 1 adet hassas terazi, 2.27 gram metamfetamin maddesi, 1.71 gram esrar maddesi, çeşitli markalarda toplam 166 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüphelilerden S.T. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.