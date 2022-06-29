Uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı

İzmir'den getirdikleri uyuşturucuları Manisa'nın Turgutlu ilçesinde satmak isteyen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu nakledileceği bilgisinin alınması üzerine Turgutlu girişinde 28 Haziran saat 23.45 sıralarında R.D. (28) ve F.K. (34) isimli şahıslar ekiplerce yakalandı. Şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 86.86 gram metamfetamin, 11 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet 7.65 tabanca ve tabancaya ait 1 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.