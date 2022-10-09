Uyuşturucu ile yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şüphe zerinde durdurulan ve üzerlerinde uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 kişiden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada; 2 parça halinde 12,98 gram metamfetamin maddesi, 4 parça halinde 11,6 gram esrar maddesi, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanırken V.Ç. (28) isimli 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.