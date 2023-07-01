Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet güçleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 9 parça halinde 5,77 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Yunusemre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 9 parça halinde 5,77 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kilitli poşetler ele geçirildi. Konuyla ilgili S.B. (25) isimli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.