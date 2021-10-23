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Uyuşturucu kullanırken yakalandılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde metamfetamin kullanan 2 kişiyi yakaladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde metamfetamin kullanan 2 kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, sorumluluk alanı olan Yeşilkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde devriye atan Salihli Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ü.E.(26) ve A.O.(25) isimli 2 şahsın uyuşturucu madde metamfetamin kullandıklarını tespit etti. Yapılan incelemede 2 şüphelinin uyuşturucu maddenin hepsini içtiklerini, olay yerinde ise uyuşturucu alımında kullanılan kova ele geçirildi.


Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.

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