Uyuşturucu satıcısına suçüstü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının üst aramasında 11 adet yeşil ve mor renkte ekstasy olduğu değerlendirilen hap ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma ekipleri dün gece bir ihbarı değerlendirerek, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcısını suçüstü yakaladı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan S.A.'yı (34) suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde S.A.'yı takibe aldı. S.A.'yı gözaltına alınan ekipler zanlıyla birlikte 11 adet yeşil ve mor renkte ekstasy olduğu değerlendirilen hap da ele geçirdi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.