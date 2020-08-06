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Uyuşturucu sevkiyatına 'Narkotik' engeli

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 496 gram metamfetamin çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan piyasa değeri yaklaşık 600 bin lira olan 496 gram metamfetamin çıktı. Araçta bulunan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve ticaretini yapan şahıslara ve sokak satıcısı tabir edilen şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bilgiye göre, Van ilinden, Salihli ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 496,74 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçtaki F.B. ve A.R.A. gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.

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