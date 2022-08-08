Uyuşturucu taciri otel odasında yakalandı

Öte yandan Turgutlu ilçesinde 1 kişi tutuklanırken, Alaşehir ilçesinde de 4 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şahısların üzerinde yapılan aramada 7 adet sentetik ecza, 0,98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahsın kaldığı Yunusemre ilçesindeki bir otel odasında yapılan aramada ise 10,81 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Otel odasında yakalanan 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Alaşehir'de 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Alaşehir ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 27,03 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

Turgutlu'da 1 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Turgutlu ilçesinde durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramada 1,70 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı şahısların üzerinde yapılan aramada ise, 13 parça halinde 9,61 gram sentetik kannabinoid maddesi, bin 90 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.