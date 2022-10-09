Uyuşturucu tacirleri emniyetten kaçamadı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Şehzadeler ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde yapılan aramada, 36,72 gram esrar maddesi, 21 adet sentetik ecza hapı, 0,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldıkları tespit edilen şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada ise, 53,59 gram metamfetamin maddesi, 2 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca B.U. (46) ve M.D. (52) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklandı.