Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticari yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek düzenledikleri operasyonda S.A. (36), E.G. (25), İ.B. (29) ve M.A.A.'yı (32) gözaltına aldı. Zanlıların evlerine yapılan operasyonda satışa hazır durumda bir poşete doldurulmuş kristal uyuşturucu ve uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas tartı aleti ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 zanlının da farklı suçlardan sabıkaları olduğu öğrenildi.