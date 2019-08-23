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Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 12 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında tutuklu yargılanan 3 uyuşturucu taciri 18 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonrasında tutuklu yargılanan 3 uyuşturucu taciri 18 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 Ekim 2018 tarihinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik 3 ayrı adreste operasyon gerçekleştirdi. Narkotik köpeği 'Asi'nin de eşliğinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 237 gram farklı uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, hassas terazi ve 8 bin 415 TL para ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


11 ay süren yargılama sürecinin ardından uyuşturucu tacirlerine mahkeme tarafından ceza yağdı. Okul önünde sentetik uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle cezalarında artış uygulayan mahkeme heyeti Erdal H. 18 yıl 7 ay, Derya H. 15 yıl 7 ay, Ali Fırat H. 15 yıl 7 ay "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından hapis cezasına çarptırdı.

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