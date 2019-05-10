Uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde alınan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, S.S., İ.Y. ve Ş.S. isimli şahısların evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yaptıkları aramada 6.51 gram kristal metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet hassas teraziye ile birlikte 3 şüpheli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler yapılan sorgunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.