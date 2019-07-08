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Uyuşturucu üreten baba-oğula jandarma baskını

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 65 kök kenevir ve 830 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 65 kök kenevir ve 830 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda baba ve oğlu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde A.Ç. ve oğlu Y.Ç.'nin uyuşturucu ürettiklerini tespit eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eve baskın düzenledi. Uyuşturucu madde arama köpeği Vicdan ile yapılan aramalarda baba A.Ç. ve oğlu Y.Ç'nin yaşadığı evin bahçesinde 65 kök dişi Hint keneviri, ev içerisinde ise 830 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma tarafından yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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