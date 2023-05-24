Uyuşturucudan 5 ayda 136 kişi tutuklandı

Manisa'da narkotik ekipleri tarafından 5 ayda yapılan çalışmalarda gözaltına alınan bin 859 şüpheliden 136'sı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 1 Ocak 2023 ile 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; bin 249 olay meydana gelirken, bin 859 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 136'sı cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 37 bin 837 adet sentetik ecza hapı, 7 bin 928 gram metamfetamin maddesi, 4 bin 110 gram esrar maddesi, 2 bin 229 adet ecstasy hap maddesi, bin 425 gram skunk maddesi, 645 gram sentetik kannabinoid maddesi, 169 kök kenevir bitkisi, 25 gram eroin maddesi, 45 gram kokain maddesi, 47 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız tüfek, 906 adet fişek, 39 adet hassas terazi, 150 bin 630 TL ve 300 dolar uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelelerinin aralıksız devam edeceğini vurguladı.