Uyuşturucudan gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 4 bin 592 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden biri sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada toplam 4 bin 592 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.S. (25) isimli şahıs tutuklandı.