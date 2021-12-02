Uyuşturucuyla mücadelede eğitimler devam ediyor

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen 'En iyi narkotik polisi anne/Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele' konferansları devam ediyor. Manisa'da da hızla devam eden konferanslardan biri de Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

'En iyi narkotik polisi anne/Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele' konferanslarından birisi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisa YEDAM ile müşterek olarak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından, Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlenen konferansta madde bağımlılığının kişiye ve çevresine verdiği zararlar ile topluma olan etkisi dile getirildi.