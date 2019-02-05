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Üzerinde 300 gram esrarla yakalandı

Manisa’nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs üzerinde 300 gram esrarla kıskıvrak yakalandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs üzerinde 300 gram esrarla kıskıvrak yakalandı.


Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadele konusunda yaptığı çalışmalar neticesinde bir şahsı üzerindeki 300 gram satışa hazır esrarla birlikte yakaladı. Soma ilçesine bağlı Avdan Mahallesi'nde N.T. isimli bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit eden ekipler, yaptıkları sıkı takip sonucu zanlıyı 300 gram esrarla birlikte kıskıvrak yakaladı. Üzerinde esrarla birlikte yakalanan N.T. gözaltına alınırken Soma Emniyeti ekipleri uyuşturucu ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla süreceği ifade etti.

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