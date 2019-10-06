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Üzerine benzin döküp kendini yaktı

Manisa Turgutlu’da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Manisa Turgutlu'da bir şahıs üzerine benzin döküp kendini yaktı. Vücudunda yanıklar oluşan şahsa müdahaleyi itfaiye ve sağlık ekipleri yaptı.


Turgutlu ilçesinde bir kişi sokak ortasında üzerine benzin dökerek kendisini yaktı. Atatürk Mahallesi Can Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Salih K. isimli şahıs üzerine benzin dökerek kendisini ateşe verdi.


112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Salih K., burada yapılan tedavinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Salih K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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