Üzerlerinde sentetik ecza hapı ile yakalandılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet güçleri tarafından durdurulan 2 şahsın üzerinde 331 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda durdurulan 2 şahsın yapılan üst aramasında 331 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Y.Ö. (37) isimli şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan, O.Ş. (24) isimli şahıs hakkında da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.