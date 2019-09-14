Üzüm bağına giren Başkan Öküzcüoğlu, işçilerle birlikte çalıştı

Bir anda karşılarında Başkan Öküzcüoğlu'nu gören işçiler büyük şaşkınlık yaşadı.

Üzüm hasadının sürdüğü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da üzüm işçilerini yalnız bırakmıyor. Sabahın erken saatlerinde bir üzüm bağına giren Başkan Öküzcüoğlu, burada üzüm keserek, kasa taşıdı. Başkan Öküzcüoğlu'nun sonradan fark eden üzüm işçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşçilerle sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Ben belediye başkanı olmamın yanı sıra aynı zamanda çiftçilik yapan hepinizin bildiği 'Kahveci Nedim'in çocuğuyum. Sizler gibi üzüm kestim, kelter çektim, üzüm serdim. Kısacası sizin yaptığınız tüm işleri ben de yaptım. Bu ortamı, bu havayı çok yaşadım, çok iyi bilirim. Biz söz verdiğimiz gibi üzümü hak ettiği yerlere getirmek istiyoruz. Alaşehir üzümünü dünya markası yapmak için çalışacağız. Her zaman çiftçilerimizin, abilerimizin, ablalarımızın, annelerimizin yanında olacağız. Bizimle çözülebilecek sorunlarınız olduğu zaman kapımız her zaman açıktır. Sizleri zaman zaman ziyaret edip, sohbet edeceğim" dedi.