Üzüm bağında Atatürk'ü unutmadılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı yapan tarım işçileri saatler 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakarak 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İşçilerin o anları sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Manisalı üzüm işçileri üzüm bağında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Özel bir firma için Sarıgöl ilçesi Çimentepe Mahallesi'nde örtü altındaki çekirdeksiz Sultaniye üzümü kesen Dayıbaşı Süleyman Aktaş yönetiminde 35 işçi, saat 09.05'te bağdaki kamyonun kornası eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İşçilerin o anları Atatürk'ün 'Türk milleti çalışkandır' sözleriyle sosyal medyada da yayınlanarak büyük beğeni topladı.

İşçilerden Emre Aktaş, "Atatürk bize Cumhuriyet'i emanet etti. Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini sonsuza kadar yaşatacağız. Ulu Önder Mustafa Atatürk'ü anmak ve saygı duruşunda bulunmak için mekan önemli değil, her yerde Atatürk'ü anabiliriz" dedi.