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Üzüm bağında Ata'ya saygı duruşu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesen işçiler 10 Kasım Atatürk’ü Anma Gününde saatler 09.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesen işçiler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde saatler 09.05'i gösterdiği sırada kesime ara vererek saygı duruşunda bulundu.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm kesimi yapan işçiler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde anlamlı bir duyarlılık gösterdi. Üzüm kesiminin devam ettiği sırada, saatler 09.05'i gösterdiğinde kesime ara veren işçiler üzüm bağları arasında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. İşçilerin gösterdiği bu duyarlılık arkadaşları tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Üzüm işçileri adına konuşan Hayrullah Karazeybek, "Ülkemizi kurtaran, bizleri bu günlere gelmesini sağlayan cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü her yerde her zaman anıyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

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