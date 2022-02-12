Üzüm bağlarında kışlık bakımlar devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri, bağlardaki bakım çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Yeni sezonda daha fazla ihracata yönelik üzüm yetiştirebilmek için çabalayan üreticiler bakım çalışmalarını özenle yapıyor.

Sarıgöl'ün dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani Üzüm bağlarında kış çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bağlarda, budama, gübreleme, çubuk bağlama, tel germe gibi çalışmalar yapan üreticiler bağları sezona hazırlıyor.

Yoğun bir çalışma içerisinde olan bağcılar, kaliteli üzüm elde etmek için üzüm bağlarında devam eden bakım çalışmalarının özenle devam ettiğini bildirdi. Üreticiler yeni sezonda daha fazla ihracat yapabilmek için bağlarda bakımın önemli olduğuna değinerek ellerinden gelen tüm çalışmayı yaparak bağlarını yeni sezona hazırlıklarını söyledi.