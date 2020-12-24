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Üzüm bağlarından renkli görüntüler

Sarıgöl Ovasının dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzüm bağları yılın dört mevsimi bir başka güzelliğe tanıklık ediyor.

Kış aylarında olunması rağmen bağlardaki sarı ve kahverengi yapraklar ile asmaların dibinde yeşil yeşil açan ısırgan otları sarı ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanıklık ediyor.


Kış aylarında sıralı üzüm bağlarının düzenli olarak bağlanarak duruşu, ilkbahar ayında üzüm asmalarının yeşillenmeye başlayarak güzelliklerini sergilemesi, temmuz ayından başlayıp, aralık ayı sonuna kadar asmalarda sarı sarı salkımlarla daha da güzelleşen üzüm bağları bu kez de kış aylarında sonbahardan kalma sarı ve kahverengi yaprakları ile göz kamaştırıyor. Bağların aralarında çıkan yeşil renkli ısırgan otu ile sarı ve kahverengi yaprakların bir arada olması ise doyumsuz bir manzaranın oluşmasını sağlıyor.


Sarıgöl üzüm bağlarında budama çalışmaları eşsiz manzara içinde başlarken işçiler bir yandan budamaları yapıp bir yandan da muhteşem görüntüler arasında dinleme fırsatı buluyor.

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