Üzüm bağlarını don vurdu, rekoltenin düşmesi bekleniyor

Manisa'da 20-21 Nisan tarihlerinde etkili olan don olayı üzüm bağlarında yaklaşık yüzde 80'lik bir zarara neden oldu. Yaşanan don olayından sadece bu senenin rekoltesinin değil önümüzdeki sezonun da etkileneceğini kaydeden üreticilerin zarar gören bağlarda ürün alamasalar bile çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Manisa'da 20-21 Nisan tarihlerinde etkili olan don olayı üzüm bağlarına büyük zarar verdi. Bu senenin ürününü etkileyecek olan don olayının önümüzdeki sezon için oluşacak çubukları da vurması üreticiyi karar kara düşündürüyor. Manisa'nın Şehzadeler, Yunusemre, Saruhanlı, Turgutlu, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinde etkili olan don olayından sadece Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde 10 bin dekarlık bir üzüm bağının zarar gördüğü bildirildi.

"Sadece iki ilçede 10 bin dekardan fazla alanda zarar var"

Şehzadeler ilçesine bağlı Tilkisüleymaniye Mahallesi'nde don olayından etkilenen üzüm bağlarında inceleme yapan Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Manisa çiftçilerine büyük geçmiş olsun. 23 Nisan'a kadar don tehlikesini bekliyorduk. Maalesef 20-21 Nisan akşamları büyük bir don afeti yaşadık. Şehzadeler ilçesinde, Tilkisüleymaniye, Tepecik, Selimşahlar, Karaoğlanlı, Yunusemre ilçesinde Üçpınar mahallelerinde çiftçimiz don olayından yoğun bir şekilde zarar gördü. Asmalardaki zarar sadece bu seneyi değil önümüzdeki yılı da etkileyecek. Bu asmalardan ayrılacak olan yedekler de bir şekilde dondan yanmış durumda. Bundan sonra inşallah don riski geçti, dolu riskini de inşallah Cenab-ı Allah bizleri korur. Bu sene bizler rekoltenin yüksek olmasını bekliyorduk fakat son günlerde önce dolunun baya bir zararı oldu. Arkasından gelen don olayından da büyük bir zarar gördük. Bu sene normal yıllara göre rekoltemiz baya bir düşecek. Çünkü don olayı sadece Şehzadeler'de değil, Saruhanlı'da, Salihli'de, Turgutlu'da, Sarıgöl'de büyük zararlar var. İlçelerimizde de büyük zarar var. Toplam zarar şu anda tam olarak keşfedilmedi ama bizim sadece Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde her mahallemizde bin 500 dekarlık bir alan var. Bu da 5-6 mahallede 10 bin dekara yakın bir zarar alanı var. Bu diğer ilçelerde de bu şekilde olunca rekolte kaybına baya bir uğrayacağız" diyerek bu sene üzümde rekolte düşmesini beklediklerini söyledi.

Bağlar zarar gördüğü için üreticinin bağlarını kendi hallerine bırakmasının mümkün olmadığını ve yine aynı masrafı yapacaklarını kaydeden Altındağ, "TARSİM'den sigorta yaptıran çiftçilerimiz mutlaka müracaatlarını yaptı fakat yaptırmayanların da tarım ilçe müdürlüklerine giderek hasar tespiti yaptırmaları gerekiyor. Bunların da çalışmaları olacak. İnşallah borç erteleme gibi yardımlar da çiftçimiz bekliyor. Bu bağları soğuk vurdu artık bir şey almayacaksın bu bağdan ama bu bağın tüm masrafının eksiksiz olarak yapılması gerekiyor. Bu böyle kalmaz, kaldığı zaman zaten seneye ürün alamazsın. En azından kalanları hastalıksız seneye çubuk yetiştirebilmek için çalıştırmak zorundasın. Onun için çiftçilerimiz tarım ilçe müdürlüklerine dilekçe vererek biran önce hasar tespit çalışmalarını yaptırsın" dedi.

Kendi çağlarında yaptıkları hasar tespit çalışmaları neticesinde mahalle genelinde yüzde 80'e varan bir hasar olduğunun altını çizen Tilkisüleymaniye Mahalle Muhtarı Yalçın Başbay ise şunları söyledi:

"Meydana gelen hasar, çiftçimizi çok fazla olumsuz şekilde etkilemekte. Bağlarda görüldüğü gibi önümüzdeki yıl çubuk olacak olan, ürün verecek gözlerimiz dahi zarar görmüş durumda. Yetkilerin biran önce çiftçilerimize yardım elini uzatmasını talep ediyoruz."