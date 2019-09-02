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Üzüm işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 15 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine üzüm işçisi taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinden Alaşehir ilçesine üzüm işçisi taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 35 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 15 kişi yaralandı.


Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Çarıkballı Mahallesi'nden üzüm işçisi taşıyan Yüksel I. (40) yönetimindeki 45 Y7 687 plakalı minibüs, saat 05.00 sularında Öküz Tepesi mevkiinde yaklaşık 35 metre uçuruma uçtu. Şans eseri ölenin olmadığı kazada araç sürücüsü Y.I. ve araçta yolcu olarak bulunan M.A.A. (40), M.S. (19), C.S. (40), B.A. (13), M.A. (14), A.A. (64 ), H.A. (64), Ş.A. (43), Y.K. (44), K.K. (19), F.K. (34), M.A. (15), R.A. (70), E.I. (26) yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.A.'nın (70) hayatı tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Minibüste 26 kişinin bulunduğu öğrenilirken, yaralı işçilerden Mehmet Ağar, "Rampa aşağı iniyorduk, şoför vites düşürmeye çalıştı, oda boşa geçti herhalde, düşüremedi, fren patladı, Öküz Tepesi'nden uçuruma uçtuk. Birçoğumuz pencereden çıktık" dedi.


Jandarma olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

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