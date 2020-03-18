Üzüm üreticisini don vurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 75 bin dekar alanda yaşanan don nedeniyle üzüm bağlarının %25 ile %30'u zarar gördü.

Turgutlu Ovası Gediz Nehri kenarındaki üzüm bağlarında zarar meydana geldi. Don yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunan ve zarar tespiti çalışmalarına başlayan Manisa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı ve aynı zamanda Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, TARSİM'i olan çiftçilerin geç kalmadan bir hafta içinde sigortalarını yaptırdığı firmalara zarar tespiti için başvurmalarını istedi. Şenol, “İlçemizde yaşanacak olan zirai don tehlikesiyle ilgili uyarılarımızı yapmıştık. Pazartesi gününü hafif bir şekilde geçirdik. Maalesef Salı günü ise yaşanan don ve kırağıdan dolayı daha yeni açmakta olan bağlarımızda lokalde olsa zarar mevcuttur. Bağlarımızın gözlerinde dondan dolayı yüzde 25-30 oranında zarar var. Bunun kesin tespitini 10 gün sonra yapabiliriz. Turgutlu Ovamızda Gediz Nehri kenarındaki bağlarda zarar mevcut. İç kesimlerde şuan için sıkıntı görülmemekte. Çampınar, İzzettin, Sarıbey, Musulcalı ovalarımızın aşağılarında bulunan Gediz havzasında zarar görülmektedir. Lokal olarak zarar vardır. TARSİM yaptıran çiftçilerimiz, bir hafta içerisinde sigorta yaptırdıkları firmalara giderek bağlarının zarar tespitinin yapılmasını istemeliler" dedi.