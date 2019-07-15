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Üzümde erkenci hasat başladı

Manisa’nın Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi ve civarında yetişen erkenci üzüm türlerinden Trakya İlkeren cinsi siyah üzümün hasadı başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Kabazlı Mahallesi ve civarında yetişen erkenci üzüm türlerinden Trakya İlkeren cinsi siyah üzümün hasadı başladı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da hasat çalışmalarını yerinde inceledi.


Bereketli toprakların yer aldığı Salihli Ovası'nda Trakya İlkeren cinsi siyah üzümde hasadın başladığını vurgu yapan Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, erkenci üzümün 2.5 - 2.8 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.


Salihli Ovası'nda yaklaşık bin dekar alanda Trakya İlkeren cinsi siyah üzümün bulunduğunu belirten Yalvaç, girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatların çiftçiyi zor durumda bıraktığını dile getirdi. Bağların bu yılki verimlilik oranından çok memnun olduklarını erkenci cinse Ankara, İstanbul ve İzmir'den yoğun talep olduğunu değinen Yalvaç, Trakya İlkeren cinsi siyah üzümün kalitesi ve aroması ile diğer üzüm türlerine göre tüketiciler tarafından daha fazla tüketildiğini sözlerine ekledi.


Kabazlı ve Beylikli Mahallesinde erkenci üzüm hasadı yapan çalışanları tarlada ziyaret ettiklerini belirten Yalvaç, “Ziyaretimiz sırasında takibini yapmış olduğumuz tarım işçileri ile çalışmak saatleri ve dayıbaşı ücretlerini de teyit etmiş olduk” dedi.

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