Üzümde salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele

Kurulan tel tuzakların işe yaramasıyla birlikte, proje çerçevesinde feromon tuzaklarının il genelinde kullanılması için çalışma başlatılması yönünde fikir birliğine varıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen, üzümde salkım güvesine karşı feromon tuzaklarının kullanılması projesinde sona gelindi. Yürütülen projenin sonuç kısmında protokol üyeleri, Ahmetli ilçesinde düzenlenen törende üzüm bağında bir araya gelerek sonuç incelemesi yaptı. Üzüm üretiminde zirai ilaç kalıntısı yaşanmaması, üzüm ihracatının sağlanması ve çevre sağlığına katkı sağlaması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen biyoteknik mücadele çerçevesinde üzüm bağına asılan tel tuzakların incelemesi yapıldı. Proje çerçevesinde düzenlenen törene Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Ahmetli Ziraat Odası Başkanı Adnan Ünsal, firma yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, proje çerçevesinde başarı sağlandığını belirterek, “Manisa için yapılan güzel projelerden bir tanesinin değerlendirmesini yapmak için burada toplandık. 3 bin 400 dekarlık bir alanda biyoteknik mücadele gerçekleştirdik. 2 bin 400 dekarlık kısmını bakanlığımız bütçesinden gerçekleştirmiştik. Bin dekarlık alanı da Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden gerçekleştirdik. Güç birlikleri büyük önem arz ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de tarıma verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben muhtarlarımıza da söylüyorum daha fazla destek isteyin diye, biz çiftçimize yönelik ne kadar kaynak varsa yönlendirmek zorundayız. Nisan ayında feromon tuzak dediğimiz, zararlının davranışını etkileyen, biyoteknik mücadele dediğimiz tuzakları asmıştık. Yaklaşık 5 aylık sürede aktif şekilde sahada bulundular. Bağın zararlısı olan salkım güvesinin bağlarda zarar oluşturmasına engel oluyorlar, aynı zamanda kimyasal ilaç kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz. Hem insan sağlığı için hem de ihracat için kalıntısız ürün üretip daha yüksek gelir elde etmek için bizim için önemli bir projeydi. Biraz önce sahayı gezdik, burada salkım güvesine karşı hiçbir ilaçlama ilanı vermeden feromon tuzakla mücadele etmiş olduk. Birincisi insan ve çevre sağlığını koruduk, ikincisi çiftçimizin cebini koruduk. İlaç atma masrafından kurtulmuş oldu, diğer yandan da ihracat için elini güçlendirmiş oldu. Ahmetli küçük bir ilçemiz, tüm Manisa genelinde feromon tuzaklarının kullanımını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ben projenin yazım aşamasından sonuç aşamasına kadar projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tekrardan tarım ayırmış oldukları bütçe için teşekkür ediyorum. İnşallah farklı projelerde de Büyükşehir Belediyemizin ve diğer kurumların kaynaklarından yararlanacağımız projeler üretmeyi hedefliyorum” dedi.

“2023 yılı için tarıma 70 milyon lira ayırdık”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini söyledi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile gerçekleştirilen bağda salkım güvesine karşı tel tuzak asımı ve tarla günü etkinliğinde bir araya geldiklerini belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren tarıma destek vermeye gayret ediyoruz. Bununla birlikte kurumlar arası işbirliğinin farkında ve bilincindeyiz. Gerek il müdürlüğü gerekse odalar ile birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte çalışmalarımız devam edecek. Özellikle biyoteknik mücadele ve kalıntı ilaç kullanımı konusunda ilk projemizi erken uyarı sistemlerinin kurulması projesiyle başlattık. Tüm Manisa'da 49 adet erken istasyonu Tarım İl Müdürlüğü'nün teknik desteği ile uyarılarına devam ediyor. Kirazda sirke tuzaklarıyla biyoteknik mücadele konusunda birlikte çalışıyoruz. Burada salkım güvesine karşı tel tuzaklarının sonuçlarını incelemek için bir aradayız. Önümüzdeki hafta için Ahmetli ilçemize zeytinde kullanılacak olan sensörlü ilaçlama makinesinin teslimini gerçekleştireceğiz. Damızlık koç desteği, meyve fidanı desteği gibi konularda sürekli biz tarım teşkilatları olarak tarıma ve üreticiye hizmet eden birimler olarak birlikte güç birliği yaparak çalışma gayreti içindeyiz. 2023 yılında yaklaşık 70 milyon liralık bir kaynağı tarım için ayırdık, tahsis ettik. Bunun içinde sulama önemli bir yer tutuyor. Su ve su kaynaklarındaki azalma yaşanan kuraklık süreci şu anda sulama kooperatifleri için alınan boruların nakliyesi devam ediyor. Yaklaşık 27 kooperatifimize sulama konusunda destek yapacağız. Yine sulama kooperatiflerimizin tarımsal sulama depoları için ihale sürecimizi başlattık. 6 adet sondajın sulama kooperatiflerine açılması için çalışma yürütüyoruz ancak sondaj açmak sürekli yeraltı suyuna yüklenmek bu anlamda sıkıntıyı giderek arttıran bir süreçtir. Özellikle tarımsal sulamada, suyu tasarruflu kullanmak çok önemli. Suyun 75'ini tarımsal sulamada kullanıyoruz. Bizi özellikle kuraklık ve su anlamında sıkıntılı günler bekliyor. Teknik ekiplerle görüşmeler yapıldı, 1000 dekarlık alanda hiç ilaçlama uyarısı yapılmadığı, ilaç namına bir adet salkım güvesinin gözlemlenmediği öğrendik. Diğer bölgelerde en az 3 kez ilaçlama uyarısı yapıldığı ve bu bölgede ilaç kullanılmadığını memnuniyetle öğrendik. Özellikle biyoteknik mücadelede birlikte hareket etmek, toplu yapıldığı zaman sonuç alınabildiğini görmüş olduk. Projede tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise yaptığı konuşmasında ilaç kalıntısı olmaması için ürünlerin daha kolay bir şekilde ihraç edilebilmesi ve üreticinin gelirinin daha da artması için biyoteknik mücadelenin önemli olduğuna vurgu yaparak, doğaya ve çevreye zararlı olan ilaçların kullanımı yerine biyoteknik mücadele için tüm üreticilere çağrıda bulundu. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve üreticiler feromon tuzaklarının asılı olduğu bağlarda üzüm salkımlarında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede feromon tuzaklarının işe yaradığı ve bağları tehdit eden salkım güvesi zararlısının görünmediğine dikkat çekildi.