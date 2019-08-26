Üzümler sıcaktan etkilenmesin diye sulama artırıldı

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gölgede bile bunaltan sıcaklardan bitkiler de olumsuz etkilemeye başladı. Üzümlerin olgunlaşmaya başladığı şu günlerde üzüm bağlarının aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için üzüm üreticileri, salma suyu veya damlama suyu vererek bağların susuzluğunu gidermeye çalışıyor.

"Barajdan ya da sondajlardan"

Sarıgöl'de üzüm bağlarının Buldan Barajı kapalı sisteminden ve kişilere ait derin kuyu sondaj pompalarından sürekli sulandığını ifade eden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Aşırı bir sıcaklık var. İnsanlar bile gölgede etkileniyor. Bağlarımız da bu sıcaklardan etkileniyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle şu günlerde bağların sulanması yararlı olmakta. Gece sulayanlar var, gündüz sulamaya yapan var. Önemli olan bağların sulanması." dedi.