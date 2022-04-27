Üzümün başkenti Alaşehir'de üzüm çalıştayı yapıldı

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümde kalıntıyı önleme ve kaliteyi arttırma amacıyla çalıştay düzenlendi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde önemli bir ihracat ürünü olan ve dünyaca marka haline gelen Sultani üzümde kalıntıyı önleme ve kaliyeti arttırma amacıyla çalıştay düzenlendi. Prof. Dr. Ahmet Altındişli moderatörlüğünde yürütülen çalıştayda, yaş ve kuru üzümde yetiştirme, ilaçlama, kalıntısız ve kaliteli üzüm yetiştirme konuları soru cevap yöntemiyle anlatıldı, sorulara cevap verilip, çözümler üretildi.

Programın açılış konuşmasını yapan moderatör Prof. Dr. Ahmet Altındişli, "Bağ alanları açısından baktığımızda Türkiye dünyanın 5. büyük ülkesi. Üretim açısından baktığımızda dünyanın 6. ülkesi. Yani çok önemli bir yere sahip. Türkiye üzümün ana vatanlarından birisi. Özellikle Sultani çekirdeksiz üzüm, bu toprakların çocuğu burada doğmuş bir üzüm" dedi.

Üzümde yurtdışı pazarının korunması için gerek ilaç bayileri gerekse de çiftçilerin çok hassas olması gerektiğini vurgulayan Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, "Türk üzümünün yurt dışı pazarını koruyabilmek için çiftçiler, ilaç bayileri çok hassas olmak zorundalar. Çünkü biz kuru üzüm alıp satan tüccarlar ve ihracatçılarız. Tüccar aldığı üzümü ihracatçıya, ihracatçı yurt dışına satamazsa, biz aldığımız üzümü analiz yapmak zorunda kalacağız. Eğer üzümde etkin madde çıkarsa üzümü alamayacağız. Sizlerden ricam buradan çıktıktan sonra burada konuşulanları herkese anlatırsanız, hem kendimiz zehirlenmeyelim, hem de tüketicilere kaliteli ürün yetiştirerek, üzüm pazarımızı kaybetmeyelim" diye konuştu.

Türkiye'nin 3 milyon 670 bin ton üzüm üretimine sahip olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında Türkiye genelinde 635 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Uçak, "Sofralık ve kuru üzüm ihracatına baktığımızda Türkiye genelinde 635 milyon dolarlık ihracatımız bulunmakta. Bunun 206 milyon dolarlık kısmı bölgemizde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca asma yaprağının da ihracatımız açısından önemli ürünler arasında yer aldığını biliyoruz. Yaprak sarma ile birlikte 30 milyon dolarlık salamura yaprak ihracatımız bulunmaktadır. Bu rakamların artması için dünya pazarlarında rekabet üstünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu üstünlüğün sağlanması için pazarın isteklerine uygun ürünler yetiştirmekteyiz" dedi.

Ürünü yetiştirdikten sonra pazarda kalıntı sorunuyla karşı karşıya kalındığını söyleyen Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk, "Ürünü yetiştiriyoruz, ancak pazarda karşımıza pestist sorunu çıkıyor. Kalıntıyla ilgili sınavda il olarak iyi bir sınav verdik, bu günkü geldiğimiz noktada başarılı bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

Alaşehir Belediyesi olarak çiftçileri kalıntı sorununa karşı eğiteceklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sağlık, hepimiz için çok önemlidir. Korktuğumuz bir hastalık da kanser olmaktır. Kanser, vücudun malı olmayan hücrelerin vücutta çoğalmasıdır. Bunu da kimyasal maddeler yapıyor. İlaç atarken ilaca maruz kalmak, tükettiğimiz meyve sebzelerdeki kalıntıların vücuda girmesi kanseri tetikliyor. Ülkelerin görevi de vatandaşlarını sağlıklı kılmak ve korumak. Bunun için belli bir kota koyuyorlar, biz de Alaşehir Belediye olarak, çiftçilerimiz eğitmeye başlayacağız" dedi.

Kalıntı sorununun aşılabileceğini söyleyen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Kara kara düşünmek, çektiğimiz emeğin karşılığını almak istiyorsak, oyunu kuralına göre oynamak zorundayız. Bize düşende üzüm üretiminde kullanacağımız ilaçları güzel bir ilaçlama politikasıyla , güzel bir planlama ile bu sorunu aşabiliriz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının sonunda Ege Kuru Meyve Mamülleri Başkan yardımcısı Şemsettin Özgür tarafından slayt gösterileri ile kuru üzüm ve meyvelerde yaşanan sıkıntıları anlattı.

İhracatta yaşanan sıkıntıların dile getirildiği toplantıda periyodik eğitimlerle kalıntı sorununun çözülebileceği görüşüldü.

Toplantıya Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği başkanı Hayrettin Uçak, Ege Kuru Meyve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Şemsettin Özgür, Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, tüccarlar ve üreticiler katıldı.