Vakıflar Bölge Müdürü Ataseven Manisa'da incelemelerde bulundu

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, Manisa'da restorasyonu devam eden Ulu Camii ile inşası süren Yiğitbaş Veli Camii'nde incelemelerde bulundu.

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Ataseven, Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi (Yiğitbaş Veli) türbesinin de içerisinde bulduğu Yiğitbaş Veli Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmaları devam eden Ulu camii'nde de incelemelerde bulunan Ataseven, “Bizlere emanet edilen ecdat yadigarı tarihi eserlere sahip çıkma adına başlattığımız restorasyon çalışmalarını yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Manisa'ya geldik. İlk önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yenilenme çalışmaları hız kazanan, Şehzadeler şehri Manisamızın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi türbesinin de içerisinde bulunduğu Yiğitbaş Veli Camii inşaatını inceledik. Daha sonra restorasyonu devam eden Ulu Camii'nde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldık” diye konuştu.

Ataseven daha sonra Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ali Erdoğan ile birlikte Akhisar'da da incelemelerde bulundu. Akhisar'daki incelemelerini tamamlayan Ataseven İzmir'e gitmek üzere Akhisar'dan ayrıldı.