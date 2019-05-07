Vakıflar Bölge Müdürü Koç Vali Deniz'e çalışmalarını anlattı

Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mayıs Ayının ikinci haftasında kutlanan Vakıflar Haftası dolayısıyla Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç ve personeli Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret etti. Kendilerini kabulü sebebiyle Vali Deniz'e teşekkür eden Bölge Müdürü Koç, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Vakıf çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Vali Deniz, “Bugün Ramazan Ayının ilk günü, kendi nefsimize sahip olmayı, ihtiyaç sahiplerinin durumlarını anlamayı bize öğretmeyi hedefleyen bir aydayız. Dinimiz, yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı temel saymıştır. Vakıflar da toplumsal dayanışma ve yardımlaşma amacıyla kurulmuşlardır. Vakıf, tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir.” dedi.

Vakıfların tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslam ve Türk dünyasında birbirinden önemli ve çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirdiğini belirten Vali Deniz, “Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusu, Türklerin İslamiyet öncesindeki geleneklerinde de görülen bir sosyal özellik olduğundan Müslüman olduktan sonraki dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı 'Allah rızasını' kazanma isteği ile çok daha güçlenerek, genişlemiştir. Bu durum vakfın bütün insanları, hatta hayvanları ve doğayı da içine alacak şekilde genişleyerek enginleşmesine vesile olmuştur” diye konuştu.