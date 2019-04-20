Vali Ahmet Deniz, Soma'da Kur'an kursu açılışına katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Soma'da yaptırılan Hatice Hatun Yatılı Kur'an Kursunun açılış törenine katılarak kursun kurdelesini kesti.

Manisa'nın Soma ilçesinde Hatice Hatun Yatılı Kur'an Kursu düzenlenen törenle açıldı. Soma Turgutalp Mahallesinde açılışı gerçekleştirilen Hatice Hatun Yatılı Kur'an Kursunda 100 kız öğrenci eğitim görebilecek. Açılışta konuşma yapan Vali Deniz “Hakkari'de sınırda vatanı savunmak için görev yapan 4 vatan evladımız dün bölücü terör örgütü saldırısında şehit oldu hepsine Allahtan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Çanakkale'de bizi dize getiremeyenler bu piyonları kullanıyor. Bu hainler bilmelidir ki vatan söz konusu olduğunda bu millet 81 milyon olarak şahadete yürür. Bu millet esareti hiçbir zaman kabul etmedi ve etmeyecektir. Bugün burada güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Dünya her geçen gün gelişiyor, imkânlar artıyor. Ancak çoğu insan mutlu olamıyor. Maddenin yanında maneviyat yoksa eksik kalıyoruz. Gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayabilmek için hem bilime hem ilime hem de irfana sahip çıkmamız gerek. Kur'an Kursunun yapımında emeği geçen hayırseverlere gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Deniz, kursun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere plaket verdi.

Açılışa Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra; Kaymakam Ahmet Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Zeki Sayar, Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Biçer, İl Müftüsü Sinan Cihan, daire müdürleri, Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Veysel Demirci ve vatandaşlar katıldı.