Vali Ahmet Deniz ve Eşi Olcay Deniz otizmli çocukları ağırladı

Dernek Başkanları Arife Güngör ve Raşide Konuk Vali Ahmet Deniz'e kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Ahmet Deniz de 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla kendilerini ziyaret dernek yöneticileri ve çocuklara teşekkür ederek, onlar bizim her şeyimiz onların yanında olmak, onlarla olmak bizi son derece mutlu ediyor, onların yüzünün gülmesi bizim için çok değerli şeklinde konuştu.

Vali Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz çocuklara hediye vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.