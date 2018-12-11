Vali Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezinde brifing aldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ziyaret ettiği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette incelemelerde bulunan Vali Deniz'e, vali yardımcıları Volkan Köksal ve Ünal Çakıcı da eşlik etti. Vali Deniz'i, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, 112 Acil Çağrı Merkezi Jandarma Birim Sorumlusu Jan. Kd. Bşç. Murat Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi Emniyet Birim Sorumlusu Komiser Yardımcısı Yaşar Kurtbaş ve İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Oğuz Kaan Pak karşıladı.

Vali Deniz ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini gezerek, personele başarılar diledi. İl Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER)'ni de ziyaret eden Vali Deniz, burada 112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER Müdürü Ali Dedeler'den brifing aldı.

7 Nisan 2016 tarihinde faaliyete başlayan Manisa 112 Acil Çağrı Merkezinde, İtfaiye (110), Sağlık (112), Sağlık Bakanlığı Acil Yardım Hizmetleri Destek Hattı (132), AFAD (122), Emniyet (155), Jandarma (156) ve Orman (177) birimleri bulunuyor.